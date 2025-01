Pizza, ‘convergência’ e pedidos: Motta atrai do PT ao PL em SP

Em um encontro na capital paulista que reuniu do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ministros do governo Lula (PT) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o favorito à presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), celebrou o consenso em torno de seu nome, defendeu a importância de “tratar de eleição no momento da eleição” e definiu o centro político como a “ausência de preconceitos”.

“Nós não temos preconceitos por de onde a ideia vem. Se a ideia é boa para o País, nós temos a capacidade de buscar implementá-la”, disse Motta, que participou de uma “pizzada” com a bancada paulista na noite desta segunda-feira.

Além de Tarcísio e Nunes, marcaram presença o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Márcio França (Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), além de oito presidentes de partidos: Gilberto Kassab (PSD), Marcos Pereira (Republicanos), Baleia Rossi (MDB), Ciro Nogueira (PP), Antônio Rueda (União Brasil), Renata Abreu (Podemos), Paulinho da Força (Solidariedade) e Valdemar Costa Neto (PL).

A bancada paulista compareceu em peso, com representantes do PT ao PL. Embora em menor número, bolsonaristas também estiveram no jantar, como a deputada Rosana Valle (PL).

Em seu discurso, Motta fez questão de destacar a presença de políticos de diferentes espectros, mencionando os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do PT paulista, Kiko Celeguim, que estavam lado a lado, como um exemplo de que é possível “encontrar convergência”.

“A Câmara dos Deputados demonstra maturidade política. Demonstra, sim, que respeitamos os posicionamentos ideológicos, políticos, eleitorais de quem quer que seja, mas tem algo que é maior do que todos nós, algo que tem de estar acima de toda e qualquer disputa e debate político-ideológico, que é o nosso País. Não podemos trabalhar contra o nosso Brasil. Temos de tratar de eleição no momento da eleição”, disse Motta.

Antes, Lira seguiu linha semelhante: “Fazemos parte do chamado Centrão, mas representamos o equilíbrio”.

O evento foi organizado por Marcos Pereira e pelo presidente do PP-SP, deputado Maurício Neves. Motta recebeu uma lista de demandas da bancada paulista, incluindo um pedido para pautar a votação da proposta de criação de um fundo sul-sudeste.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

