PK volta a treinar normalmente e pode substituir Esteves contra o Corinthians

O Vitória já sabe que não poderá contar com o lateral-esquerdo Lucas Esteves para a partida contra o Corinthians, neste sábado (9), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em compensação, recuperado de uma pubalgia, Patric Calmon, o PK, voltou a treinar normalmente na última terça (5) e pode ser o substituto imediato da posição.

Contratado pelo Vitória no início da temporada, PK não atua desde o dia 3 de maio, contra o Cuiabá, pela 21ª rodada da Série A. Com a camisa rubro-negra, o lateral soma 26 jogos, com um gol e três assistências.

No 12° lugar da Série A, o Leão soma 38 pontos, mesma pontuação do Corinthians, 13° colocado. Atualmente, o Athletico-PR abre a zona de rebaixamento, com 34 pontos.