PL dá mais dinheiro para Carlos Bolsonaro que para outros candidatos

1 de 1 Carlos Bolsonaro – Foto: Igo Estrela/MetrópolesVisto como principal puxador de votos do PL no Rio de Janeiro, o vereador Carlos Bolsonaro recebeu do partido uma fatia do fundo eleitoral maior que a de outros candidatos da sigla à Câmara Municipal da cidade.

Segundo dados do TSE, o PL transferiu R$ 1,85 milhão do fundo para financiar a candidatura de Carlos. O montante equivale a cerca de 90% do teto de R$ 2 milhões que candidatos a vereador do Rio podem gastar na campanha.

Outros postulantes do PL à Câmara Municipal da capital fluminense receberam menos que Carlos. O segundo que mais recebeu da legenda é Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, com R$ 1,5 milhão.

Na sequência, aparecem os candidatos Ronaldo Faria e Jeremias Di Caetés, com R$ 1 milhão cada, e Rafael Satiê, que conta com apoio do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), com R$ 400 mil.

No PL, lideranças apontam que, além de ser filho de Jair Bolsonaro, Carlos recebeu uma fatia maior do fundo eleitoral por ser visto como o candidato a vereador com maior potencial para puxar fotos.

