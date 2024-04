PL de Vitória da Conquista realiza ato de filiação nesta quinta-feira (4)

Foto: Divulgação

O ato será feito na Rua Catão Ferraz, nº 37B, no Centro. 03 de abril de 2024 | 17:25

O PL Vitória da Conquista realiza na próxima quinta-feira (4), das 10h às 17h, um ato de filiação partidária para os cidadãos conservadores que almejam participar do projeto do partido onde está filiado o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato será feito na Rua Catão Ferraz, nº 37B, no Centro.

De acordo com Ivan Cordeiro, vereador do PL em Conquista e uma das maiores lideranças da Direita na região, as eleições de 2024 serão fundamentais para que o conservadorismo volte ao país. “Essas são as eleições mais importantes dos últimos tempos. Precisamos unir forças em prol de um único objetivo, que é proteger a nossa liberdade. Não vamos desistir da Bahia e do Brasil”, disse o edil.

Além de filiação ao PL, os interessados também poderão adentrar ao PL Jovem e ao PL Mulher para, junto com as respectivas coordenações, alinhar projetos e eventos para os mais variados setores da sociedade.