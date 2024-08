PL dobra nº de candidatos a prefeito para eleição de 2024

Sigla usa Bolsonaro para melhorar desempenho nas cidades; PT tem alta mais tímida, enquanto MDB lidera em número absoluto

Na imagem, ilustração de urna eletrônica com mapa do Brasil e logo de partidos ao lado Poder360

Rafael Barbosa 16.ago.2024 (sexta-feira) – 11h36



O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, praticamente dobrou o número de candidatos a prefeito para as eleições de 2024 na comparação com o pleito municipal anterior, de 2020.

Dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) atualizados até as 8h30 desta 6ª feira (16.ago.2024) mostram que a sigla registrou 1.483 candidatos a esse cargo. Há 4 anos, haviam sido 970. O aumento no período foi de 52,2%.

O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também registrou alta no número de políticos que tentarão ser prefeito, mas de forma mais tímida. Saiu de 1.263 em 2020 para 1.385 agora em 2024 –aumento de 9,6%.

Apesar dos números acima, quem ocupa o ranking de partidos que mais lançaram candidatos para concorrer ao comando das cidades é o MDB. São 1.923 registros do partido neste ano ante 1.971 no último pleito.

O PSD, de Gilberto Kassab, vem em 2º lugar nessa lista, com 1.738 candidatos. Em 2020, havia cadastrado 1.646. Essa sigla vem crescendo desde 2012, ano próximo de sua fundação (2011).

Os dados são referentes aos registros de candidaturas disponíveis no Portal de Dados Abertos do TSE nesta 6ª feira (16.ago), às 8h30.

O prazo final para registro de candidaturas foi na 5ª feira (15.ago), mas ainda podem ser feitas atualizações nos dados relacionadas, por exemplo, a impugnações de candidatura e a candidatos que requerem o registro na Justiça.

TAXA DE SUCESSO Em 2020, o PP foi o partido que teve a maior taxa de sucesso em suas candidaturas a prefeito. Elegeu 46% dos políticos que lançou ao comando das cidades naquele ano.

O extinto DEM (incorporado ao União Brasil) aparece em 2º lugar nesse ranking, conseguindo eleger 40,5% dos candidatos a prefeito há 4 anos.

