PL, maior bancada da Câmara, formaliza apoio a Hugo Motta

O Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, oficializou o apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) na noite desta quarta (30/10) para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados. Ele é o candidato apoiado pelo atual presidente, Arthur Lira (PP-AL).

O partido tem a maior bancada da Casa, com 92 deputados. O líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), anunciou a aliança.

Havia resistência ao nome de Motta por parte de alguns parlamentares da bancada, da ala ideológica bolsonarista. Altineu afirmou que será formada uma comissão com alguns deputados do partido vai tratar de pautas prioritárias ao grupo com Motta.

“Mas o apoio do PL está formalizado, porque formalizamos agora à noite uma absoluta maioria do partido apoiando a candidatura do Hugo Motta. E após essas pautas, que irão ser conversadas com o deputado Hugo Motta, a gente espera ter a unanimidade da bancada nesse posicionamento do Partido Liberal”, destacou o líder.

Partidos que já oficializaram apoio a Motta

Durante a semana, diferentes partidos formalizaram apoio a Hugo Motta: PP, Republicanos, Podemos e MDB, até o momento.