PL precisa vencer 5 de 9 disputas no 2º turno para dominar capitais

O PL se tornará o partido a comandar mais capitais do país se vencer ao menos cinco das nove disputas de segundo turno nessas cidades no domingo (27/10). A sigla de Jair Bolsonaro já é líder no número de deputados federais, o que lhe garante um fundo partidário recorde.

No primeiro turno, os partidos com mais capitais conquistadas foram: PSD, com três; e PL, MDB e União Brasil, com duas cada. No segundo turno, o PL é a sigla que estará em mais capitais: nove, ante duas do PSD. O União Brasil disputará em quatro capitais.

O PL disputará em Palmas, Manaus, João Pessoa, Fortaleza, Goiânia, Cuiabá, Belo Horizonte, Belém, Pará e Aracaju. Se vencer em cinco dessas cidades, o PL chegará ao comando de sete capitais e, assim, não poderá ser mais alcançado por nenhum outro partido.

O PT, partido de Lula, não foi vitorioso em nenhuma capital no primeiro turno. Tentará a vitória em quatro capitais no segundo turno: Porto Alegre, Natal, Cuiabá e Fortaleza, sendo as duas últimas contra o PL.