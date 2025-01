PL projeta filhos de Bolsonaro na presidência de duas Comissões no Congresso

Com a eleição de novas presidências para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, o Partido Liberal (PL), planeja uma ofensiva, com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, para conquistar comissões consideradas estratégicas no Congresso Nacional. Eduardo e Flavio Bolsonaro saem como nomes para comissões importantes do Parlamento.

A ideia do partido é colocar o senador Flavio Bolsonaro (RJ) na Comissão de Segurança Pública, e, na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) na presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A intenção é de começar a preparar terreno para a família para as eleições de 2026.

COMISSÃO ESTRATÉGICA NO SENADO

No Senado, a eleição de Davi Alcolumbre (União-AP), envolveu negociações que comprometeram a distribuição da presidência das comissões mais importantes. A Comissão de Cidadania e Justiça deve ficar com o baiano Otto Alencar (PSD), a de Assuntos Econômicos com Renan Calheiros (MDB-AL) e a de Infraestrutura com Marcos Rogério (PL-RO).

Várias outras comissões permanentes ainda não tiveram os seus comandos definidos nestas negociações. Com isso, o PL pretende disputar a Comissão de Segurança Pública e indicar para ela o nome de Flavio Bolsonaro. A ideia é ter um filho do ex-presidente na pasta, que é considerada estratégica para o bolsonarismo.