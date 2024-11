O projeto de lei da deputada federal Erika Hilton (Psol) pelo fim da escala de trabalho 6×1 busca espaço para ser discutida no Congresso Nacional. O PL visa alterar a atual escala, que prevê seis dias de trabalho seguidos, totalizando 44 horas semanais, por um dia de descanso. O projeto foi apoiado por três deputados baianos na Câmara.

Encabeçada pela deputada Erika Hilton, a PL visa modificar a estrutura, dando aos trabalhadores mais dias de descanso, com o intuito de promover equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

O projeto, que nasceu a partir do movimento Vida Além do Trabalho (VAT), do vereador Rick Azevedo (Psol-SP), ainda está sendo discutido nas comissões da Câmara dos Deputados, mas ainda não chegou ao Congresso por falta e assinaturas.

Caso sancionada, a alteração da escala poderá impactar milhões de trabalhadores em todo o país, principalmente em setores com alta demanda de horas extras e jornadas flexíveis.

A proposta apresentada pelo VAT é de alterar a escala 6×1 para a escala 4×3, no qual o empregado trabalha quatro dias da semana e folga outros três, ideia reprovada pelo empresariado que aponta um impacto negativo nos custos da empresa, com aumento no quadro de funcionários para suprir as folgas.

Para ser discutida no Congresso, o PL precisa do apoio de 171 deputados, um terço da Câmara, ou de um terço dos senadores, 27 assinaturas. Até o momento, Erika Hilton conseguiu 71 assinaturas, entre os votos a favor estão três baianos Jorge Solla (PT), Waldenor Pereira (PT) e Lídice da Mata (PSB).

Confira lista completa dos deputados que apoiam a PEC pelo fim da escala 6×1:

Jorge Solla (PT-BA)

Waldenor Pereira (PT-BA)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Alfredinho (PT-SP)

Ana Pimentel (PT-MG)

Camila Jara (PT-MS)

Carol Dartora (PT-PR)

Dandara (PT-MG)

Delegada Adriana Accorsi (PT-GO)

Denise Pessôa (PT-RS)

Dimas Gadelha (PT-RJ)

Erika Kokay (PT-DF)

Fernando Mineiro (PT-RN)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

João Daniel (PT-SE)

Juliana Cardoso (PT-SP)

Kiko Celeguim (PT-SP)

Leonardo Monteiro (PT-MG)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Luiz Couto (PT-PB)

Luizianne Lins (PT-CE)

Marcon (PT-RS)

Maria do Rosário (PT-RS)

Miguel Ângelo (PT-MG)

Natália Bonavides (PT-RN)

Nilto Tatto (PT-SP)

Odair Cunha (PT-MG)

Padre João (PT-MG)

Patrus Ananias (PT-MG)

Paulão (PT-AL)

Reginete Bispo (PT-RS)

Reimont (PT-RJ)

Rogério Correia (PT-MG)

Rubens Otoni (PT-GO)

Tadeu Veneri (PT-PR)

Vicentinho (PT-SP)

Washington Quaquá (PT-RJ)

Benedita da Silva (PT-RJ)

Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Chico Alencar (PSOL-RJ)

Erika Hilton (PSOL-SP)

Fernanda Melchionna (PSOL-RS)

Glauber Braga (PSOL-RJ)

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Ivan Valente (PSOL-SP)

Luiza Erundina (PSOL-SP)

Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ)

Prof. Luciene Cavalcante (PSOL-SP)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Taliria Petrone (PSOL-RJ)

Tarcísio Motta (PSOL-RJ)

Douglas Viegas (União Brasil-SP)

Meire Serafim (União Brasil-AC)

Saullo Vianna (União Brasil-AM)

Yandra Moura (União Brasil-SE)

Daiana Santos (PCdoB-RS)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Márcio Jerry (PCdoB-MA)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)

Duda Salabert (PDT-MG)

Marcos Tavares (PDT-RJ)

Célio Studart (PSD-CE)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

Túlio Gadelha (Rede-PE)

Antônia Lúcia (Republicanos-AC)

Maria Arraes (Solidariedade-PE)

Dagoberto Nogueira (PSDB-MS)

Socorro Neri (PP-AC)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

André Janones (Avante-MG)