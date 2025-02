PL teme impacto na bancada após TRE-SP anular votos de Carla Zambelli

Lideranças do PL na Câmara demonstram preocupação com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que, na última quinta-feira (30), cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e determinou a anulação de seus votos nas eleições de 2022.

Integrantes da cúpula do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro avaliam que será difícil argumentar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o caso da parlamentar deve seguir o mesmo entendimento aplicado ao ex-deputado Deltan Dallagnol. Quando Dallagnol foi cassado, seus votos foram mantidos e direcionados ao Podemos, permitindo a diplomação de seu suplente, Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR).