Um estudo publicado recentemente na revista Solid Earth fez uma revelação importante: uma placa oceânica antiga pode estar afundando. Essa placa, que fica entre o Irã, Iraque e Turquia, está afetando o movimento sob a superfície da Terra e pode mudar o relevo da região.

A equipe acredita que o motivo seja o peso dos sedimentos depositados nas depressões das Montanhas Zagros.

Região onde ficam as Montanhas Zagros (Imagem: Solid Earth/Reprodução)

Placa oceânica antiga está se quebrando

Durante milhões de anos, as placas continentais árabe e eurasiana se movimentaram uma em direção a outra. Com o tempo, o leito marinho subterrâneo que ficava entre elas, chamado de placa oceânica Neotethys, se aprofundou na Terra para dar espaço para as duas. Quando elas finalmente colidiram, as bordas se amassaram e se ergueram, dando origem ao que hoje são as Montanhas Zagros, uma cordilheira que abrange Iraque, Irã e sudeste da Turquia.

Isso teve uma consequência. O peso dessas montanhas faz com que a superfície da Terra se curve abaixo delas, formando depressões que se enchem de sedimentos. A pesquisa descobriu que essas depressões, que atualmente têm de 3 a 4 quilômetros, são mais profundas do que eles sabiam, com um peso ainda maior de sedimentos.

Inclusive, segundo Dr. Renas Koshnaw, autor principal do estudo, em uma declaração, a depressão é muito maior do que a montanha poderia causar.

Dinâmica das placas tectônicas da região, que levaram ao surgimentos das Montanhas Zagros (Imagem: Solid Earth/Reprodução)

Qual a consequência disso?

O peso das Montanhas Zagros e dos sedimentos nas depressões estão afundando a placa oceânica , que acaba puxando para baixo a superfície da Terra ;

, que acaba ; Outra consequência é que, quanto mais a região afunda, mais há espaço para os sedimentos se alocarem… e o peso aumenta cada vez mais;

De acordo com Koshnaw, em direção àTurquiaa, a depressão com os sedimentos é mais rasa, sugerindo que a placa oceânica já se quebrou.

O que vai acontecer com a placa oceânica?

Segundo o IFLScience, é possível que a placa oceânica Neotethys realmente esteja afundando no manto da Terra – e o peso tende a reforçar esse processo até que ela se quebre.

Essas observações ajudam a entender o funcionamento do interior do nosso planeta. Agora, os cientistas esperam seguir estudando como os processos internos moldam as características geológicas e o relevo da superfície.

Vale lembrar que esses processos, incluindo a mudança na paisagem devido a um possível afundamento, levam tempo. Muito tempo.

