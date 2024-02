Planalto dispensa diplomata que esteve em reunião com Bolsonaro

Comarci Nunes Filho havia sido convidado a integrar equipe da Secom; governo diz que processo de entrada foi interrompido

Reunião de 5 de julho de 2022 reuniu ministros do governo e embasou operação da PF que investiga tentativa de golpe de Estado; na foto, Bolsonaro cercado de ministros e secretários Reprodução/YouTube

PODER360 16.fev.2024 (sexta-feira) – 18h25



O Palácio do Planalto dispensou nesta 6ª feira (16.fev.2024) o diplomata Comarci Nunes Filho por ter participado da reunião de 5 de julho de 2022, promovida pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), que discutia uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente como chefe do Executivo.

Nunes Filho havia sido convidado a integrar a equipe que atua no G20. Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), ele era coordenador da equipe de audiovisual que atuaria na cobertura da cúpula, que será realizada em novembro deste ano.

“A decisão de interromper o processo de entrada na equipe foi tomada diante das novas informações”, disse a Secom, em nota. Eis a íntegra (9 kB). O diplomata estava na Secom desde dezembro de 2023.

TEMPUS VERITATIS Em 8 de fevereiro, a Polícia Federal deflagrou a operação Tempus Veritatis para investigar a reunião de julho de 2022, que reuniu ao menos 30 integrantes da gestão de Bolsonaro e discutia uma suposta tentativa de golpe de Estado.

O encontro estava sendo gravado e o sigilo do vídeo foi derrubado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 9 de fevereiro. A gravação foi apreendida em um computador do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Assista ao vídeo completo da reunião (1h33min):

No encontro, o ex-presidente orientou que seus ministros de governo repetissem a teoria de que o sistema eleitoral brasileiro é fraudado.

“Daqui para frente, eu quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quer falar, ele vai ter que falar pra mim porque ele não quer falar”, afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente segue a fala com tom de ameaça de demissão: “se não tiver argumento para me devolver do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado”.

