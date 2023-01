Planalto publica 1ª foto de Lula ao lado de novo comandante do Exército

O Palácio do Planalto publicou a primeira foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado do novo comandante do Exército do Brasil, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva (foto em destaque). A imagem também foi publicada pelo chefe do Executivo nas redes sociais.

Junto à foto, o petista desejou um bom trabalho ao general. “Hoje, junto com o ministro da Defesa, José Múcio, conversei com o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, o novo comandante do Exército. Desejo um bom trabalho ao general.”

Lula trocou o comando do Exército neste sábado (21/1), um dia após reportagem do colunista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, revelar que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, operou uma espécie de caixa 2 com recursos em espécie que eram usados, inclusive, para pagar contas pessoais da primeira-dama Michelle Bolsonaro e de familiares dela.

O general Júlio César de Arruda foi exonerado do posto sendo substituído por Tomás.

Horas depois, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, da Defesa, afirmou que a mudança no comando do Exército acontece por conta de uma “fratura no nível de confiança” entre as Forças Armadas e o poder Executivo na esteira dos recentes acontecimentos.