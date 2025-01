Planetário oferece diversão científica e exposição gratuita em janeiro

O Planetário de Brasília Luiz Cruls oferece uma programação especial durante o mês de janeiro, com atividades voltadas para crianças e famílias.

As atrações incluem projeções do céu estrelado e vídeos sobre astronomia, exibidos em cinco sessões diárias de terça a domingo, às 11h, 14h30, 16h, 17h e 18h.

As exibições, com duração de 35 minutos, utilizam o projetor central astronômico SpaceMaster. A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos presencialmente 30 minutos antes de cada sessão, com limite de 80 pessoas por sessão.

O público também pode visitar a exposição “Uma viagem no espaço-tempo”, com acompanhamento de guias.

No local, também há um espaço dedicado à Agência Espacial Brasileira. Segundo o diretor do Planetário, Junior Berbet, as atividades no período de férias são voltadas para ensino e recreação, combinando ciência com jogos e brincadeiras.

A expectativa é de que mais de 10 mil pessoas visitem o Planetário em janeiro. Para garantir o ingresso, o diretor orienta que os visitantes cheguem com antecedência de 30 a 60 minutos.

As visitas à exposição podem ser feitas de forma livre ou guiada, sem necessidade de agendamento prévio. Já para grupos organizados, como escolas, o agendamento deve ser feito pelo telefone (61) 98199-2692.

O Planetário de Brasília completou 50 anos em 2024 e recebeu mais de 102 mil visitantes no ano. O espaço, que possui três pavimentos, é voltado à educação, divulgação científica e entretenimento.