Plano de assassinato de Lula, Moraes e Alckmin foi elaborado na casa de Braga Netto em 2022

O planejamento para assassinar o presidente Luiz Inácio Luiz da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) foi elaborado na residência do e ex ministro da Defesa e da Casa Civil, general Braga Netto, no dia 12 de novembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, via G1, um encontro aconteceu dias depois do resultado das eleições daquele ano, que teve Lula e Alckmin vitoriosos.

O general Mauro Cid, braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou a reunião, que tinha como objetivo o golpe de estado e execução dos presidentes, e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Este último seria alvo por ser relator da investigação contra Bolsonaro.