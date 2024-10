Plano Nacional de Turismo pode gerar movimento em bares e restaurantes

Com o objetivo de aumentar o fluxo de turismo no Brasil, planejamento pode levar mais clientes a estabelecimentos em cidades turísticas

Anunciado neste mês de outubro, o Plano Nacional de Turismo é uma medida lançada pelo governo para fomentar o número de viajantes nacionais e internacionais em território brasileiro. O projeto tem como um de seus principais objetivos aumentar a receita captada pelo turismo – uma oportunidade para bares e restaurantes crescerem junto à demanda.

As estratégias definidas no projeto se estendem com foco no período de 2024 a 2027 e são resultado de uma projeção baseada em dados da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), que mostram o potencial do país de aumentar a média anual de visitantes estrangeiros de seis para oito milhões.

Além disso, o plano também visa alcançar um total de 150 milhões de viagens de brasileiros dentro do país e ampliar o número de municípios que fazem parte do Mapa de Turismo Brasileiro. Todas essas medidas criam oportunidades para que os bares e restaurantes possam aproveitar o fluxo de turistas para captar clientes.

O público pode aproveitar essas ações para garantir experiências diferenciadas. Com os bares e restaurantes qualificando seu atendimento, os clientes passam a usufruir dessas melhorias e ainda podem apreciar novas opções de pratos em estabelecimentos que se preparam para diversificar o menu.

Segundo Thiago Rousseau, gerente corporativo do Grupo Geppos, o aumento do fluxo de turistas traz um impacto importante para as operações. “Com mais visitantes, os estabelecimentos podem diversificar seus pratos, atraindo diferentes paladares e aumentando a visibilidade” conta.

Ele afirma que, tanto para o Cabaña Del Primo, de parrilla argentina, quanto para o Geppos Italiano, há um aumento na clientela e uma potencialização das vendas. Ambos os restaurantes membros do grupo se localizam em Fortaleza (CE), cidade fortemente turística.

“E os clientes ganham com a profissionalização do setor. A necessidade de entregar boas experiências faz os restaurantes buscarem excelência no atendimento, isso engrandece todo o setor gastronômico”, explica.

O gestor do restaurante Cunhaú Show, na Barra de Cunhaú (RN), reforça as vantagens desse movimento para os clientes. Max Fonseca explica que os novos clientes e o crescimento da demanda levam à modernização e evolução das empresas, que buscam melhorar a qualidade dos serviços.

“A transformação impulsionada pelo incremento do turismo faz com que o consumidor local também ganhe, porque o aumento desse fluxo cria mais oportunidades de concorrência e os preços ficam mais competitivos”, complementa.

Gastronomia em foco

Um dos vieses de atenção do Plano Nacional de Turismo, é exatamente o fortalecimento do turismo gastronômico. Um fator que impulsiona ainda mais essa tendência é a popularidade do Guia Michelin, uma curadoria realizada por críticos especializados que indicam quais restaurantes merecem a atenção do público.

De uma a três estrelas Michelin, o guia indica, respectivamente, estabelecimentos que vale a pena conhecer, que merecem um desvio na rota de uma viagem e aqueles que podem levar a um roteiro próprio, apenas para serem apreciados pelo público.

Para os brasileiros que passam a visitar outras regiões em busca de novas experiências, explorar sabores que tenham esse “selo” pode ser uma boa opção. O status que acompanha as estrelas Michelin é baseado na alta qualidade da experiência oferecida pelo restaurante, evidente até mesmo nos detalhes.