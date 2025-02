Planos de saúde ganham mais de 860 mil clientes em 2024 e atinge recorde de beneficiários

O setor de planos de saúde manteve, em 2024, o crescimento significativo em números de beneficiários em suas duas segmentações. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no mês de dezembro, o setor totalizou 52.210.290 usuários em planos de assistência médica, registrando um aumento de 862.771 novos beneficiários na comparação com dezembro de 2023. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram 34.466.532 beneficiários. Esses resultados fizeram com que cada segmento alcançasse novo recorde de beneficiários no setor.

Considerando os dados nos últimos 5 anos, que engloba o período de pandemia de Covid-19, os planos de saúde suplementar vem mantendo um crescimento contínuo. De acordo com o Censo 2022, observa-se que o crescimento de beneficiários na saúde suplementar supera o crescimento populacional. A taxa de crescimento 2010/2022 de beneficiários foi de 12% enquanto a população brasileira cresceu 6,5%, entre 2010 e 2022.

“Sobre a tendência para os próximos anos, a expectativa é que a evolução do setor mantenha sua estabilidade. Mas, é claro que é preciso analisar aspectos como o cenário econômico-financeiro, a empregabilidade, a variação dos custos em saúde, que exercem impacto relevante no setor de saúde suplementar”, analisou o diretor de Desenvolvimento Setorial, Maurício Nunes.

No comparativo entre dezembro de 2019 e dezembro de 2024, os planos médico hospitalares tiveram um aumento de 5.132.309 beneficiários (10,90%) e nos exclusivamente odontológicos ingressaram mais 9.129.190 beneficiários (36,03%).

