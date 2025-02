PlatôBR: Contra a inflação, governo estuda plano para baratear a cesta básica

Depois da alta registrada em 2024, quando os preços de alimentos essenciais na mesa dos brasileiros fizeram a inflação disparar, o governo estuda medidas que ajudem aliviar a pressão inflacionária neste ano. Uma proposta que será levada ao presidente prevê a redução pela metade dos juros nos financiamentos voltados para médios produtores rurais, no âmbito do Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural). A ideia, porém, é que o benefício seja destinado exclusivamente para produtos da cesta básica.

A medida está sendo debatida pelos ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, conforme confirmou ao PlatôBR o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário, na foto em destaque). “Estamos na fase de discussão com o Ministério da Agricultura”, afirmou. “Assim que formatarmos a medida, levaremos para o presidente Lula avaliar.”

Segundo avaliações internas do governo, em 2025 alguns movimentos ajudarão no processo de desinflação, em especial dos alimentos. O primeiro é o recuo do dólar. Depois de bater R$ 6,30 em dezembro, a cotação da moeda americana recuou para R$ 5,81 nesta segunda-feira, 3. Isso afeta diretamente o preço de produtos comercializados internacionalmente e cotados em moeda estrangeira, como arroz, carne, soja e café.

Além disso, acredita-se que a alta registrada em 2024 em alguns produtos, como a carne, por exemplo, deverá arrefecer em 2025. Após registrar uma queda de 9% em 2023, o preço da carne disparou e bateu 20,84% em 2024, segundo dados do IBGE. Com isso, foi um dos itens com maior peso na inflação dos alimentos, que chegou a 7,69% no ano. De acordo com especialistas, depois de dois anos de muitos abates, a oferta do boi começou a diminuir, contribuindo para alta do preço – ao contrário do governo, porém, eles acreditam que isso ainda deve se manter em 2025.

