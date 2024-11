PlatôBR: Meirelles é convocado para substituir Haddad em conferência

Em tempos de debate sobre ajuste fiscal, na falta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “chama o Meirelles”. Haddad seria a grande atração de uma conferência para investidores promovida por um grande banco de investimentos, nesta segunda-feira, 11, mas precisou cancelar na última hora por causa da maratona de reuniões no governo em torno do pacote de medidas que deverá ser anunciado em breve.

O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles foi convidado para substituí-lo.

A escalada da dívida pública e o controle do gasto público são os temas do momento de dez em cada dez rodas de conversas no mercado financeiro.

A troca de nomes na programação da conferência foi um prato cheio para brincadeiras entre analistas nos últimos dias, que fizeram um recall do slogan de campanha de Meirelles, nas eleições de 2018. O tema da palestra, em São Paulo, será: “Conduzindo a economia: ajustes sem retrocesso”.

Na semana passada, Haddad teve de cancelar participação em outro evento na capital paulista, também por causa das reuniões em Brasília para tratar das medidas do pacote de ajuste fiscal.

