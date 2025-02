PlayStation 5 e Xbox Series podem ter em breve um novo rival

Parece que a Sony e a Microsoft podem esperar mais uma concorrente para competir com o PlayStation 5 e o Xbox Series, com a Valve supostamente desenvolvendo um console caseiro.

A informação já tinha circulado sob forma de rumores no final do ano passado mas, graças a um novo vídeo do canal eXtas1s no YouTube, a possibilidade ganha um pouco mais força. Ao que parece, o console vem sendo desenvolvido em conjunto com uma nova geração do comando Steam Controller e também de novos óculos de realidade virtual.

A ideia é ter um console no mercado para competir com os consoles desta geração da Sony e da Microsoft, com a Valve contando com a sua parceria com a AMD para criar a tecnologia necessária para fazer desta plataforma uma realidade.

Segundo o site Insider Gaming, a Valve não comentou oficialmente estes rumores pelo que teremos de aguardar por mais detalhes da empresa.

