PlayStation 5 Pro já ‘conquistou’ o Japão

A PlayStation 5 Pro foi lançada oficialmente na semana passada e, desde então, este modelo mais potente do console da Sony parece já ter conquistado os jogadores – com destaque para o mercado japonês.

De acordo com o site TechRadar, o relatório semanal de vendas da revista Famitsu indica que a PlayStation 5 Pro foi o console mais popular da semana, com 78.086 unidades vendidas. Em segundo lugar, aparece o Switch OLED da Nintendo, com 42.297 unidades.

Vale lembrar que a PlayStation 5 Pro é, atualmente, o console mais caro do mercado, custando no Brasil o equivalente a 799,99 euros. Já o modelo ‘standard’, com leitor de jogos em formato físico, tem um preço de 549,99 euros.

É importante notar que, ainda no período de pré-venda, o presidente do Sony Group, Hiroki Totoki, já havia destacado que o desempenho da PlayStation 5 Pro era “um pouco mais forte” do que o da PlayStation 4 Pro.

