PlayStation Network tem instabilidade, e usuários relatam dificuldades para jogar

ANA PAULA BRANCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A PlayStation Network (PSN), serviço online dos consoles da Sony, apresenta instabilidade desde a noite desta sexta-feira (7). A página oficial de status da PSN confirma que os serviços gerenciamento da conta, jogos e redes sociais, PlayStation Video e PlayStation Store estão com falhas.

Até o momento, a Sony, responsável pela PSN, não divulgou explicações sobre a causa da falha ou prazo para a normalização completa do serviço.

Nas redes sociais, a empresa afirmou estar ciente do problema.

No site Downdetector do Brasil, que monitora o funcionamento de serviços online, o pico de reclamações foi às 20h50, com mais de 2.000 queixas. Apesar de uma queda, os relatos ainda são registrados, principalmente sobre conexão com o servidor.

Os efeitos da interrupção são sentidos especialmente para quem tenta jogar online em títulos populares como FIFA 25, Call of Duty: Modern Warfare III e Fortnite. Muitos recorreram às redes sociais para compartilhar suas experiências negativas. No Twitter, o termo PlayStation Network tem mais de 120 mil posts.

A PSN já enfrentou diversas quedas nos últimos anos. Em outubro de 2024, uma falha semelhante durou cerca de oito horas, dificultando o acesso a jogos digitais. Interrupções menores também foram registradas, afetando a PlayStation Store e o login nas contas da Sony.

Jogadores frequentemente reclamam da instabilidade, especialmente durante lançamentos de jogos e eventos sazonais.

A Sony já ofereceu compensações em casos de interrupções significativas, como em 2011, após uma falha de segurança que deixou a PSN offline por 23 dias.

