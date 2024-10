Pleno elege novos membros para Comitê Gestor e Orçamentário do 1º Grau do TJ-BA

Na sessão desta quarta-feira (23), 46 desembargadores elegeram os novos membros do Comitê Gestor e Orçamentário Regional da Política Estadual de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Na votação de hoje foram eleitos os titulares e suplentes do colegiado.

Entre os juízes de 1° Grau inscritos para a eleição, a juíza Adiane Jaqueline Neves da Silva ficou com a titularidade após receber 18 votos. A suplência é do juiz Jerônimo Ouais Santos, com 14 votos. Foram contabilizados dois votos em branco e um nulo.

Quanto aos servidores, Ikaro Campos de Araújo obteve 33 votos e ficará como titular, e Patricia Gomes de Oliveira somou cinco votos, permanecendo com a suplência.

Na sessão desta quarta-feira, a presidente do TJ-BA, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, ainda indicou mais quatro membros, sendo dois titulares e dois suplentes.

Na classe de juízes os indicados foram Ely Christianne Esperon Lorena e Lucas de Andrade Cerqueira Monteiro para titular e suplente, respectivamente. Os servidores Ramon Rodrigues Varjão, assessor da Vara Crime de São Gonçalo, e Márcio Aparecido de Jesus, diretor da Vara Cível de Juazeiro também foram indicados pela presidência como titular e suplente.

O mandato dos membros titulares e suplentes eleitos será de dois anos, permitida uma recondução.

OUTROS MEMBROS

Antes da eleição de hoje, no entanto, o TJ-BA já havia escolhido os demais membros do Comitê em sessão virtual realizada em setembro.

Como titulares foram eleitos os juízes Igor Spock Silveira Santos e Laura Mirella Neri de Morais, com 51 votos cada um, e os servidores Jenivaldo Dias da Silva e Manoel Leopoldo da Silva Junior, com 294 e 218 votos, respectivamente.

Na suplência ficaram os juízes Marco Aurélio Bastos de Macedo (50 votos) e Gláucio Rogério Lopes Klipel (41 votos); e os servidores Walter Soares de Sousa (195 votos) e Kelly Fabricy Fernandes Silva (176 votos).

Instituído no TJ-BA em 2015, por meio da Resolução n.º 02, de 25 de fevereiro, o Comitê Gestor Regional Orçamentário e de Atenção ao 1º Grau de Jurisdição tem a finalidade de desenvolver, em caráter permanente, iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da eficiência, da eficácia e da efetividade dos serviços judiciários da Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado da Bahia.