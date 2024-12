PM aposentado é condenado por estupro de vulnerável é preso após 10 anos em Brumado

Um policial militar aposentado de 62 anos foi preso na última segunda-feira (09) em Brumado para cumprir pena de 18 anos e três meses por estupro de vulnerável. O crime ocorreu ainda no ano de 2013 e a vítima era uma criança quando aconteceu.

As informações foram confirmadas pelo portal Achei sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, confirmam que o policial recorreu em liberdade do crime ainda no ano de 2013, ou seja, mais de 10 anos após o caso.

A prisão foi realizada por uma equipe da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) no bairro Cidade das Esmeraldas, após o cumprimento de um mandado judicial. O condenado, que recorria em liberdade, será encaminhado para o Conjunto Penal de Brumado.