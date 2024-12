PM apreende arma de fogo em Santo Antônio de Jesus

Policiais militares do 14º BPM apreenderam uma arma de fogo e detiveram um indivíduo, na noite de quinta-feira (26), em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

Os militares foram acionados para averiguar uma denúncia de violência doméstica cujo autor seria um homem que estaria em gozo de indulto natalino no bairro Nossa Senhora das Graças. Ao chegarem, os militares flagraram um suspeito destruindo o interior do imóvel em que estava, enquanto familiares da vítima, que já não mais se encontrava no local, informaram que o indivíduo estava com uma arma de fogo.

O homem foi contido, sendo encontrado, em seu poder, um revólver calibre 32 com numeração raspada. O indivíduo e a arma apreendida foram encaminhados para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.