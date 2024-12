Policiais militares da 10ª CIPM apreenderam uma arma de fogo e maconha, na tarde de segunda-feira (30), no bairro Areia Branca, em Candeias.

Os policiais foram acionados através da denúncia de que um indivíduo estaria portando arma de fogo. As guarnições iniciaram as buscas, encontrando o suspeito. Com o homem, foram apreendidos uma pistola, um carregador alongado, munições, uma balança de precisão, embalagens, 142 porções de maconha e dinheiro em espécie.