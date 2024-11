PM apreende arma e munições em Encruzilhada

A 80ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Encruzilhada recebeu um chamado que informava que uma mulher havia sido ameaçada e agredida na noite anterior, havia sido hospitalizada e já recebido alta médica, e que residia em Encruzilhada.

Com essas informações, uma guarnição da 80ª CIPM foi até a residência da vítima, que permitiu a entrada dos policiais para verificar se o agressor, seu companheiro, estava no local. No entanto, ele não foi encontrado.

Durante a busca, os policiais descobriram um documento de habilitação falsificado, uma motocicleta com chassi adulterado, uma arma de fogo e quatro munições deflagradas, além de três intactas de calibre .38.

Todo o material apreendido foi apresentado à Delegacia Territorial de Encruzilhada para que as medidas legais necessárias fossem tomadas. As informações são do site Achei Sudoeste.