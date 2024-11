PM apreende armas e drogas dentro de bar em Vitória da Conquista

Um suspeito de tráfico de drogas foi localizado pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na noite do último sábado (23), no bairro Kadija, em Vitória da Conquista.

Segundo informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, um homem de 41 anos estaria traficando em um bar e foi abordado pelos agentes. Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito: duas armas de fogo carregadas com 16 munições, 11 porções de drogas e 3 balanças de precisão, maquinetas de cartão e aparelhos celulares.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) em Vitória da Conquista para adoção de medidas legais cabíveis.