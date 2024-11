PM apreende cocaína e lança-perfume em residencial em Feira de Santana

Um homem foi preso com cocaína e lança-perfume na noite deste domingo (17) em Feira de Santana. O flagrante ocorreu no Residencial Aeroporto, localizado no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, uma denúncia de um motociclista que tinha percebido suspeitos na localidade levou os policiais a averiguar a informação.

Ao chegar no condomínio, os agentes identificaram um homem, com as características informadas, carregando uma caixa de papelão. Na vistoria, os PMs encontraram porções de cocaína [em tablete, pedras e trouxas], oito frascos de lança-perfume e duas balanças de precisão.

O homem e o material foram encaminhados para o Complexo de Delegacias no bairro Sobradinho.