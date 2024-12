PM apreende grande quantidade de drogas em Feira de Santana após denúncia anônima

Na manhã deste sábado (28), a Polícia Militar (PM) realizou uma significativa apreensão de drogas em Feira de Santana. A operação foi conduzida pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), após o recebimento de uma denúncia anônima relatando a prática de tráfico de drogas em uma construção inacabada, localizada na Rua Via Principal, no bairro Viveiros.

Durante a ação, foram encontrados no local:10 tabletes de substância análoga à maconha; 10 kg de maconha prensada; 3 kg de maconha “in natura”; 200 g de substância análoga a crack; 1 balança digital, usada possivelmente para a pesagem e fracionamento das drogas.

O material foi apreendido e encaminhado ao Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde foram adotadas as formalidades legais e iniciada a investigação para identificar os responsáveis pelo armazenamento e distribuição do entorpecente.