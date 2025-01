PM apreende revólver e munições com motociclista em Bom Jesus da Lapa

Um revólver calibre 38 e nove munições do mesmo calibre foram apreendidas com um homem, na noite do último sábado (11), em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia.

Segundo o site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a apreensão ocorreu em um motopatrulhamento da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

A guarnição identificou dois indivíduos em duas motocicletas em atitude suspeita. Durante a abordagem, a arma e a munição foram encontradas com um dos suspeitos. Os suspeitos e os materiais ilícitos foram apresentados na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa para às medidas cabíveis.