PM-BA completa 200 anos de existência e celebra marca com desfile nesta segunda

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) comemorou seus 200 anos de existência com uma cerimônia na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador, nesta segunda-feira (3). O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), além de autoridades, familiares e membros da comunidade.

Durante a solenidade, o governador destacou a importância da corporação na manutenção da segurança pública ao longo dos séculos. “A confiança que o povo da Bahia tem nessa polícia, bicentenária, nos engrandece. Já vi diversas demonstrações de coragem dos nossos policiais. Celebrar 200 anos dessa instituição de respeito é motivo de orgulho”, afirmou Jerônimo.

Foto: Matheus Landim / GOVBA

O comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, ressaltou os desafios futuros da corporação. “Nosso compromisso é levar segurança ao cidadão e acolher em qualquer situação necessária. Seguimos avançando com novas tecnologias e mais recursos humanos”, declarou.