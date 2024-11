PM-BA segue com Operação Enem até a próxima terça-feira

A Polícia Militar da Bahia permanece com o policiamento reforçado para a realização da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizada neste domingo (10) em todo o país.

A operação, iniciada 25 de outubro, tem como objetivo oferecer mais segurança aos 376 mil estudantes inscritos no estado e realizar as escoltas das provas até os 1.204 locais de aplicação, bem como os roteiros reversos.