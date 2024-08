PM chuta e arrasta mulher pelos cabelos no Paraná. Vídeo

Um policial militar do Paraná agrediu de forma brutal uma jovem na cidade de Itambaracá, interior do estado, na divisa com São Paulo. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (24/8). O PM agressor foi afastado de suas funções.

Imagens de uma gravação de celular mostram o momento em que o policial chuta e arrasta a jovem pelos cabelos.

Veja o vídeo: A garota foi agredida durante uma ocorrência por perturbação do sossego, segundo apuração da Rede Lume de jornalistas de Londrina (PR).

O vídeo que registra a abordagem mostra que instantes antes da agressão, o policial xingou um grupo de pessoas que estava em um bar.

“Fecha essa bosta aí logo. Tomar no seu cu, ficar dando trabalho 3 horas da manhã, acha que a gente não tem mais o que fazer? Ficar com essa bosta ligada aí”, grita o policial na gravação.

Em seguida, o policial se irrita com questionamentos das pessoas e começa a agredir fisicamente uma jovem de blusa branca. O agressor dá tapas e um chute na mulher, que cai no chão. Em seguida, ele a arrasta puxando pelas pernas e pelo cabelo.

Repercussão A agressão contra a jovem gerou revolta no município. Moradores manifestaram repúdio a atitude do policial pelas redes sociais.

“O vídeo mostra o policial revoltado agredindo sem motivo pessoas que estavam apenas obedecendo, o que é uma covardia, especialmente contra uma mulher mais fraca que ele. Ninguém iria enfrentá-lo, já que ele estava armado”, escreveu um morador da cidade no Instagram.

Em nota, a PM do Paraná informou que foi instaurado um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da ocorrência.

“A ação não reflete os valores e o profissionalismo da Corporação, que se dedica diuturnamente à proteção e ao bem-estar da população paranaense”, diz o comunicado.

Já a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Paraná declarou em nota que logo que tomou conhecimento do caso, o policial foi afastado de suas funções.