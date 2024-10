PM da 43ª CIPM/Itamaraju é promovido à graduação de Cabo

Na manhã desta quinta-feira (10), aconteceu no 13⁰ Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, em Teixeira de Freitas, a cerimônia de conclusão do Curso de Formação de Cabos. O policial militar Fábio Pereira Barros, da 43ªCIPM/Itamaraju, também esteve entre os concluintes do curso, sendo na solenidade promovido à graduação de cabo, através de ato do Comando Geral da PMBA.

O Cabo Barros ingressou na Corporação no ano de 2009, como Soldado, ocasião em fez parte de uma turma que foi formada pela própria 43ªCIPM/Itamaraju, quando a unidade sediou pela segunda vez um Núcleo de Formação de Soldados. O policial militar em questão também já serviu na CIPE/Mata Atlântica (CAEMA) e goza de uma boa relação com a tropa e com a comunidade Itamarajuense.

Familiares e amigos do policial militar estiveram prestigiando a sua formatura. O Major Lima Neto, comandante da 43ª CIPM, esteve representando a unidade no evento e parabenizando o gradudo pela merecida promoção.