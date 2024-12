PM da Bahia investiga policiais suspeitos de homicídios e formação de grupos de extermínio

A Polícia Militar da Bahia realizou uma operação, na última sexta-feira (9), que resultou em busca e apreensão nas sedes de um batalhão e duas companhias. A ação investiga cinco policiais suspeitos de homicídios, fraude processual e a possível formação de um grupo de extermínio, em conexão com as mortes de Breno Murilo da Cruz Dantas e Ítalo Mendes da Silva, ocorridas em Nova Soure em 2021. A Bahia se destaca como o estado brasileiro com a maior taxa de letalidade policial, apresentando um aumento significativo no número de policiais denunciados por crimes graves, como homicídio e formação de grupos de extermínio. Entre 2021 e 2022, 36 policiais foram denunciados, enquanto de janeiro de 2023 até dezembro de 2024, esse número saltou para 156. Nos últimos dois anos, 32 policiais foram detidos e 122 foram alvo de operações conjuntas entre o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública.

Os dados sobre letalidade policial na Bahia são alarmantes. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 5.012 casos de mortes letais intencionais, dos quais 1.344 foram atribuídos as ações das forças de segurança. O procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, classificou a situação como inaceitável, mas expressou a esperança de que os números possam ser reduzidos com medidas adequadas. A Secretaria de Segurança Pública tem intensificado suas operações para investigar policiais suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas. Sob a direção do promotor aposentado Antonio Sérgio Mendes, a Corregedoria da Secretaria implementou um sistema de monitoramento das mortes resultantes de intervenções policiais, o que possibilita um trabalho preventivo e a identificação de batalhões com índices de violência mais elevados.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA