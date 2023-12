PM de SP prende homem suspeito de integrar facção criminosa da Bahia

Um homem suspeito de integrar uma faccção baiana foi preso em Ubatuba, litoral de São Paulo. A prisão foi efetuada na noite desta sábado, 23. O grupo é um dos aliados do Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada a maior facção criminosa do Brasil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais faziam patrulhamento pelo bairro Tenório quando um homem foi abordado. De acordo com a pasta, os policiais constataram que o suspeito estava com documentos falsos e, ao checar seu nome, descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça da Bahia, e estava foragido. O homem foi preso e levado à Delegacia de Ubatuba. O caso foi registrado como captura de procurado e uso de documento falso, segundo a SSP.

