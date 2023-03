PM do Rio de Janeiro investiga morte de agente durante operação em Angra dos Reis

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando a morte de mais um agente de segurança. Desta vez, comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Camorim, em Angra dos Reis, foi a vítima. Ele morreu após ser baleado durante confronto em operação no Morro da Glória, que fica no município. O capitão Carlos Alberto Alves foi atingido por um tiro de pistola em uma das pernas. A bala atingiu a artéria femural e fez com que o policial militar perdesse muito sangue. O agente chegou a ser socorrido e levado ao hospital da região, mas já chegou à unidade praticamente sem vida, não resistindo ao ferimento. A ação na comunidade da Glória tinha como objetivo desinstalar câmeras de segurança usadas por traficantes para monitorar rivais e ações policiais no local. O agente estava na corporação há mais de 20 anos e a PM lamentou sua morte. A prefeitura de Angra dos Reis também se manifestou sobre o caso. No último final de semana, na mesma cidade, um outro PM foi morto com um tiro na cabeça. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, apenas em 2023, já são mais de 20 agentes de segurança baleados no Grande Rio de Janeiro, com quase 10 sendo vítimas fatais.

Leia também

Em CPI, ex-secretário executivo de segurança do DF diz que Polícia Militar não tinha plano para o 8 de janeiro



Grande incêndio atinge arranha-céu em construção em Hong Kong



*Com informações do repórter Rodrigo Viga