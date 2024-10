PM do Rio troca comando de 11 batalhões após semana violenta

A Polícia Militar do Rio de Janeiro implementou mudanças significativas no comando de 11 batalhões operacionais, uma ação que surge em resposta a uma série de incidentes violentos na capital. O objetivo dessas alterações é fortalecer o policiamento e reduzir os índices de criminalidade, com foco especial na prevenção de roubos e furtos. Recentemente, a cidade foi palco de um tiroteio na Avenida Brasil durante uma operação policial, que resultou na morte de três pessoas. Além disso, torcedores do Peñarol se envolveram em uma série de tumultos antes de um jogo, saqueando quiosques e entrando em confronto com as forças de segurança.

As novas nomeações para os comandos dos batalhões são as seguintes: o coronel Luiz Octávio Lopes da Rocha Lima assume o Comando de Policiamento Especializado (CPE), enquanto o tenente-coronel Eduardo Martins Costa passa a liderar o 4° BPM, localizado em São Cristóvão. O coronel André Luís da Silveira Santos assume o 6° Comando de Policiamento de Área (CPA). Outras mudanças incluem o tenente-coronel Fabio dos Reis Silva no comando do 15º BPM, em Duque de Caxias, e o tenente-coronel Augusto Eduardo Moreira Valentim à frente do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

O tenente-coronel Perry Souza Azeredo agora comanda o 20º BPM, em Mesquita, enquanto o 21º BPM, em São João de Meriti, será liderado pelo tenente-coronel Luiz Carlos Alves Junior. O tenente-coronel Leandro Xavier Maia assume o 24º BPM, em Queimados, e o coronel Olavo Otávio Ramos passa a comandar o 32º BPM, em Macaé. O 39º BPM, em Belford Roxo, será liderado pelo tenente-coronel Marcus Vinicius Bonfim de Lima, e a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) terá como novo comandante o tenente-coronel Lorival Belitardo de Carvalho Junior.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias