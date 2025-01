PM encontra laboratório de drogas e prende homem em flagrante em Lauro de Freitas

Renival da Conceição Ferreira foi preso em flagrante nesta terça-feira (7) durante uma incursão realizada pela equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na localidade conhecida como “Boca do Vulcão”, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, houve troca de tiros com traficantes na região. Após buscas no local, os agentes localizaram um laboratório usado para a produção de maconha, cocaína e crack.

Renival foi encontrado com 11 pés de maconha, porções de maconha, pedras de crack, embalagens com cocaína, comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, cadernos de anotações relacionados ao tráfico, materiais utilizados no refino de cocaína e munições de arma de fogo.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Lauro de Freitas, onde o caso está sendo investigado. As informações são do site Alô Juca.