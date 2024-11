PM encontra mais explosivos em casa alugada por suspeito dos ataques ao STF e à Câmara

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) descobriu mais explosivos na residência alugada por Francisco Wanderley Luiz, responsável pela explosão de bombas em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) e em um estacionamento da Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira (13). As investigações começaram em seguida do atentado às 22h, e a casa, localizada em Ceilândia, apresentava um ambiente desorganizado e confinado. No momento, o local está sendo periciado pelas autoridades com muito cuidado por se tratar de um local com outras residências próximas.

Francisco havia tentado acessar o STF portando explosivos e, antes disso, entrou na Câmara dos Deputados. Aproximadamente uma hora antes de realizar as explosões, ele fez publicações em suas redes sociais criticando o STF, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os presidentes da Câmara e do Senado.

Em 2020, Francisco Wanderley se candidatou a vereador em Rio do Sul, Santa Catarina, pelo Partido Liberal (PL). Nesse sentido, suas manifestações políticas anteriores foram marcadas por publicações sobre teorias conspiratórias anticomunistas feitas na internet. No momento, as forças de segurança estão investigando os passos do criminoso que até as explosões e mais informações sobre o Francisco.

Publicado por Victor Trovão

*Reportagem produzida com auxílio de IA