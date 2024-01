PM morta a tiros durante volta do trabalho é velada na zona sul de SP

São Paulo – O corpo da policial militar Sabrina Freire Romão Franklin, de 30 anos, morta a tiros enquanto voltava do trabalho para casa na noite da última quinta-feira (18/1) na zona sul de São Paulo, será sepultado neste sábado no Cemitério Parque Girassóis, em Parelheiros, às 15h30. O velório teve início por volta das 10h.

Familiares, amigos e colegas de trabalho da policial, da 3ª Companhia do 22º Batalhão, devem prestar uma série de homenagens à soldado, que estava na corporação havia dois anos.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, lamentou a morte de Sabrina. “Infelizmente estamos em luto. Sabrina foi covardemente assassinada por criminosos, repito, covardes, que, assim que identificaram a arma de fogo e ela sendo policial militar, executaram a soldado covardemente”.

sabrina romão 5_resized_compressed

Sabrina Freire Romão Franklin Reprodução

sabrina romão 4_resized_compressed

Sabrina Freire Romão Franklin Reprodução

sabrina romão 2_resized_compressed

Sabrina Freire Romão Franklin Reprodução

pm sabrina _resized_compressed

Sabrina Freire Romão Franklin Reprodução

Sabrina era descrita por colegas e amigos como uma mulher alegre, extrovertida e que se dedicava ao máximo ao serviço. “Ninguém tinha o que reclamar dela. Era uma policial exemplar. Estava sempre com um sorriso no rosto, sempre muito alegre”, afirma uma colega que convivia diariamente com a soldado.

Ela deixa o marido, que também é policial. Há cerca de uma semana, os dois haviam dado entrada em um apartamento. Eles pretendiam ter filhos.

“Com pesar, comunicamos o falecimento da filha amada, esposa amada, amiga leal e policial dedicada Sabrina Romão Franklin”, escreveu a família nas redes sociais.

Suspeitos presos Na tarde dessa sexta-feira (19/1), a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de envolvimento na morte de Sabrina.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais da Corregedoria, do 27º BPM-M e do 3º Batalhão de Choque participaram da prisão dos suspeitos, que foram levados ao 25º Distrito Policial (Parelheiros). De acordo com a SSP, a ocorrência ainda está em andamento e detalhes serão fornecidos somente após a conclusão do boletim de ocorrência.

As autoridades afirmam também que outros dois suspeitos de terem participado do assassinato de Sabrina foram identificados.

Crime A soldado Sabrina Freire Romão Franklin voltava para casa do trabalho em sua moto quando foi surpreendida por dois indivíduos em outra moto, que anunciaram o roubo.

A mulher, que estava sem farda, tentou fugir, mas foi derrubada por um dos suspeitos. O homem, então, atirou contra a vítima, que já estava caída no chão. A dupla fugiu levando a arma da soldado e deixando a moto dela no local.

O crime ocorreu na Estrada Ecoturística de Parelheiros, em frente ao número 1.646, por volta das 22h30. Sabrina chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um pronto-socorro da região, mas não resistiu.

