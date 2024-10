PM prende acusado de balear homem no Norte baiano; ação apreendeu armas e drogas

Um homem foi preso com armas e drogas em Senhor do Bonfim, no Piemonte Norte do Itapicuru, na noite desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar (PM-BA), o suspeito foi preso após balear um homem na Rua Operários da Leste, no bairro Itamaraty.

No local, os policiais localizaram a vítima, que foi socorrida pelo Samu. O estado de saúde dele não foi informado. No mesmo local, os PMs prenderam o autor do disparo que indicou onde estavam uma metralhadora e drogas. Ainda segundo a PM-BA, com o suspeito, os agentes apreenderam um 1,4kg de maconha, 4kg de crack, uma balança de precisão, uma pistola .40 com numeração raspada, uma metralhadora 9mm e munições de calibre .40.