PM prende acusado por perturbação do sossego em Itamaraju

A 43ª CIPM vem realizando Operação de Combate à Poluição Sonora e Perturbação do Sossego em Itamaraju.

Pessoas que são encontradas ou denunciadas por práticas desses infrações são advertidas pela PM e caso haja reincidência é conduzida juntamente com a aparelhagem de som para a Delegacia onde será responsabilizado.

No final desta semana um homem com as inicias MSS, no bairro Bela Vista, se enquadrou na situação acima e foi prontamente detido e conduzido à Delegacia juntamente com sua aparelhagem sonora.

Quais são os malefícios da poluição sonora?

Muitos associam a poluição sonora com a perda auditiva, mas ela vai além. São alterações no sono, irritação, depressão, zumbido, perda de desempenho cognitivo e outras várias doenças, que abordamos em mais detalhes abaixo.

Efeitos auditivos

Ao saber o que é poluição sonora, é fácil entender porque ela é a causa mais comum de perda auditiva. Nosso sistema auditivo é formado por células sensoriais de audição que, uma vez lesadas, não se regeneram.

Irritação

A irritação aparece quando o ruído interfere nas atividades diárias, em sentimentos, sono e momentos de descanso, provocando reações negativas como raiva, cansaço, e outros sintomas de estresse.

Doença cardiovascular

Os barulhos excessivos também podem ser relacionados com doenças como infarto, hipertensão arterial e acidente vascular encefálico. Devido à exposição constante, ocorre maior estímulo no sistema nervoso autônomo, elevando a pressão, e contribuindo para processos como a aterosclerose.

Desempenho cognitivo

Como afirmamos acima, barulhos excessivos são considerados pela Organização Mundial de Saúde um problema de saúde pública por seus efeitos sobre crianças e adolescentes. Nessa idade, os ruídos aumentam os efeitos da irritabilidade, dificuldade de concentração e frustração, prejudicando diretamente o desempenho profissional e cognitivo.

Distúrbios do sono

A qualidade do sono interfere de forma direta na saúde. Mesmo enquanto dormimos, percebemos e reagimos aos ruídos, que impedem o efeito restaurador de diversas funções, mantendo o nível de estresse elevado de forma inconsciente.