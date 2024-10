PM prende homem com réplica de arma após assalto no Cabula

Policiais militares da 23ª CIPM prenderam um homem com uma réplica de arma de fogo, após denúncia de roubo na Av. Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador. A prisão do suspeito ocorreu na manhã desta quarta-feira (23).

Os militares foram informados pelo Cicom que um indivíduo estaria roubando transeuntes na região. De imediato, os agentes se dirigiram ao local e encontraram o suspeito detido por um policial militar de folga, que estava transitando pelas imediações no momento do ocorrido.