PM prende mais 1 acusado de envolvimento em morte de guitarrista do Afrocidade

Segundo a Polícia Militar, a dupla presa nesta quinta foi localizada no bairro Bosque II, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, também na RMS. Em posse dos dois, foram encontradas 56 porções de entorpecente, além de dinheiro em espécie. Na abordagem, os policiais constataram que um dos detidos tinha um mandado de prisão em aberto por envolvimento no assassinato de Flávio de Oliveira Silva.

Policiais militares prenderam na noite desta quinta-feira (17) dois homens, um deles acusado em envolvimento na morte do músico Flávio de Oliveira Silva, o Fal, de 32 anos. O crime ocorreu no dia 24 de maio deste ano em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após a vítima ser espancada.

“A denúncia anônima e a rápida resposta do Peto da unidade foram cruciais para o sucesso da operação, destacando a importância da colaboração entre a população e a polícia para a construção de uma Dias d’Ávila mais segura”, completou.

No final de junho deste ano, outros três envolvidos no crime também foram presos. Os detidos nesta quinta foram levados, junto com o material apreendido, para a 25ª Delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.