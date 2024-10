PM prende mulher grávida por simulação em Caraíva; suspeita é mulher de foragido

Mosquitão que estava foragido após fugir do presídio de Eunápolis foi detido em Caraíva por policiais militares. Comparsas dele tentaram resgatá-lo, o que incluiu a simulação de que Gabriele, grávida de sete meses, era refém do grupo. Durante a ação, os policiais receberam reforços e conseguiram capturar os suspeitos.

Uma mulher foi presa após simular ser refém em uma ação na tarde desta quinta-feira (17) em Caraíva , distrito de Porto Seguro , na Costa do Descobrimento. Segundo o Radar News , parceiro do Bahia Notícias, a mulher – identificada como Gabriele Quintino Ferreira, de 24 anos – é companheira de Jackson Borges da Silva, de 23 anos, conhecido como Mosquitão e apontado como líder da facção criminosa Anjos da Morte.

Além de Gabriele, foram presos Hérica de Jesus Lacerda, de 23 anos; e o companheiro dela, um adolescente de 17 anos, por tráfico e associação para o tráfico. O grupo foi levado para a delegacia de Eunápolis nesta sexta-feira (18).

Mosquitão é apontado como um dos suspeitos na morte de um policial militar em um assalto a uma agência dos Correios de São José da Vitória, no Sul baiano. O crime ocorreu em maio de 2015. O acusado fugiu do presídio de Eunápolis, em 2022, com outros seis detentos.