PM prende suspeito em flagrante após tentativa de homicídio em Feira de Santana

Agentes da polícia Militar realizaram uma prisão neste domingo (06), o caso aconteceu após o suspeito ser flagrado em meio a uma tentativa de homicídio na Avenida Artemia Pires, no bairro SIM (Serviço de Integração de Migrantes), em Feira de Santana.

Segundo informações do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o caso começou na tarde do domingo, um policial militar que estava em serviço na guarda das urnas da Escola Municipal São Francisco de Assis, quando notou uma dupla de homens armados.

Em seguida, o agente ordenou que os atiradores cessassem os disparos. No entanto, os homens reagiram, disparando contra o policial, que revidou. Durante a fuga, dois suspeitos conseguiram escapar em uma motocicleta, mas acabaram caindo.

Um dos fugitivos foi capturado pela guarnição do Moto Sertão da 66ª CIPM. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 da marca Taurus, com 10 munições do mesmo calibre, além da motocicleta Honda Pop 100, que apresentava restrição de furto/roubo.

Logo após a captura, o suspeito recebeu atendimento hospitalar, em seguida foi levado para à Central de Flagrantes (Ceflag) para a adoção das medidas cabíveis.