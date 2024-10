PM preso com Rogério Andrade foi detido por porte ilegal de arma

O policial militar reformado Gilmar Eneas Lisboa, que foi preso com o bicheiro Rogério de Andrade nesta terça-feira (29/10), já foi preso pela PM do Rio de Janeiro por porte ilegal de arma de fogo em 2023.

Lisboa disse em depoimento à Polícia Civil na época que “herdou” a pistola de um sargento que já havia morrido. O PM foi preso em flagrante ao ir à padaria com a arma na cintura.

Terceiro sargento reformado da PM, Lisboa ficou preso por uma noite, mas pagou uma fiança de mil reais e foi solto. O processo foi arquivado em outubro deste ano.

Como mostrou a coluna, Lisboa recebeu uma gratificação da PM por “profissionalismo”. O nome de Lisboa é desconhecido por delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil que investigam contravenção e foram ouvidos pela coluna.

Rogério Andrade e Gilmar Eneas Lisboa foram presos na manhã desta terça-feira pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Lisboa tem 63 anos e está aposentado desde 2018. Segundo as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o PM monitorou o contraventor Fernando Iggnácio até o momento do crime.

