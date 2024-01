PM preso em conflito com morte de indígena diz ter sido ameaçado

Policial militar aposentado é um dos suspeitos de matar a líder Nega Pataxó, em conflito na Bahia, no domingo (21.jan)

A Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) diz que o conflito entre indígenas, policiais e fazendeiros se deu no território Caramuru, no extremo sul da Bahia; na foto, indígenas no local do conflito Reprodução/redes sociais

O policial militar aposentado preso em flagrante durante conflito armado no sul da Bahia no domingo (21.jan.2024) disse, em depoimento à Polícia Civil, que só “passava pelo local” quando teria sido supostamente ameaçado pelos indígenas e atirado para o alto. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

O conflito entre fazendeiros e indígenas resultou na morte da líder indígena conhecida como Nega Pataxó. De acordo com a reportagem, o policial negou ter sido convocado pelo grupo “Invasão zero” do WhatsApp. O grupo de cerca de 200 teria articulado o ataque.

Além do PM aposentado, há outro suspeito no caso, um jovem de 19 anos, filho de fazendeiros. O suspeito optou por ficar em silêncio durante o seu depoimento, mas a Polícia Civil confirmou, via perícia balística, que ele foi o autor do disparo que matou Nega Pataxó.

Ao jornal, o delegado Roberto Junior, da Delegacia Regional do Interior Sul/Sudoeste, disse que os investigadores do caso estão analisando conversas do grupo de WhatsApp enviados à polícia por integrantes que não interagiam com as convocações para os conflitos.

“O que sabemos é que esse grupo de produtores rurais fizeram essa convocação via WhatsApp para que todos os fazendeiros fossem participar dessa reintegração. Estamos trabalhando para identificar os articuladores”, declarou o delegado.

O Poder360 procurou a Polícia Civil da Bahia para confirmar as declarações do PM em seu depoimento, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

ENTENDA O CASO No domingo (21.jan), indígenas, policiais militares e fazendeiros entraram em conflito no território Caramuru, município de Potiraguá, no extremo sul da Bahia. Nega Pataxó, irmã do cacique Nailton Muniz Pataxó, foi assassinada.

A área foi ocupada pelos indígenas no sábado (20.jan) e é reivindicada como ocupação tradicional, segundo a ministra. Ela também afirmou que o MPI (Ministério dos Povos Indígenas) está acompanhando o caso e fazendo interlocuções com o Ministério da Justiça, Direitos Humanos, Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Segurança da Bahia.

GRUPO “INVASÃO ZERO” Segundo a diretora de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do MDA (Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Claudia Dadico, a ouvidoria do ministério recebeu denúncias sobre a atuação do mesmo grupo coordenado por ruralistas envolvido no ataque de domingo (21.jan) em outros Estados do Brasil.

O MPI atribuiu o ataque a um grupo de fazendeiros autodenominado como “Invasão Zero”. O grupo, que teria origem na Bahia, se movimenta nas redes sociais e se organiza também no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, Goiás, Maranhão, Tocantins e em Brasília.